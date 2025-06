“Viņa pilnībā atteikusies no savas pagātnes,” - Viktors Ščerbatihs komentē Rebekas Ibrahimas dzīvesveidu

Sarunā ar "Kas Jauns" Rebekas bijušais treneris, divkārtējais olimpisko spēļu medaļnieks Viktors Ščerbatihs stāsta, ka sportistes vīru un bērnu tēvu Ventspilī nemaz neesot manījis. “Zinu, ka viņa tagad te dzīvo ar bērniem. Man nav informācijas, kādas ir viņas ģimenes attiecības, bet vīru neesmu te redzējis,” nosaka Rebekas bijušais treneris. Šobrīd Rebeka Ventspilī trenējas Eduarda Andruškeviča vadībā, taču ar citiem vīriešiem, kurus sportiste sastop treniņu norises vietā, viņa drīkstot tikai sasveicināties, zina stāstīt Ščerbatihs: “Es jau labprāt ar viņu aprunātos un draudzētos, palīdzētu ar kādu padomu, bet viņas ticība nepieļauj, ka viņa varētu sarunāties, kur nu vēl draudzēties ar vīrieti, kas nav viņas oficiālais vīrs. Viņa tikai ar savu treneri sarunājas. Es varu viņai vienīgi labdien pateikt, viņa atņem sveicienu, un viss, vairs nekāda kontakta. Nevaru apgalvot, ka Rebeka negribētu ar mani aprunāties, bet viņa vienkārši to nedrīkst. Viņa pilnībā ir atteikusies no savas pagātnes, viņa tagad pa Ventspili staigā lakatā, arī trenējas ar lakatu galvā. No viņas ķermeņa var redzēt atsegtu tikai seju un pirkstus, neko vairāk. Bet es nenosodu Rebekas izvēli. Tas taču ir normāli, ka var arī tik spēcīgi iemīlēties, ka pieņem vīra reliģiju. Mums nav tiesību viņu nosodīt. Tā ir Rebekas izvēle.”