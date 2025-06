Fani sajūsmā: princese Šarlote izskatās kā spoguļattēls vienam no karaliskās ģimenes locekļiem

Šī nav pirmā reize, kad Šarloti salīdzina ar kādu no karaliskās ģimenes locekļiem. Iepriekš izskanējis, ka princese Šarlote ir "spoguļattēls" viņas vecmāmiņai, princesei Diānai. Daudzi komentētāji norādījuši uz viņas līdzību ar Diānu, īpaši uz viņu līdzīgajām acīm un smaidu. Turklāt princese Šarlote ir iemantojusi arī dažas no Diānas raksturīgajām manierēm — abas bieži pozē tā saucamajā Diānas "baleta stājā". Šarlote arī bieži izmanto "Spenseru skatienu" — skatoties uz augšu caur skropstām ar viegli noliekotu galvu, kas bija viena no Diānas pazīstamākajām izteiksmes iezīmēm.