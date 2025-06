Mūžībā devies leģendāro "The Beach Boys" līdzdibinātājs un līderis Braiens Vilsons

“The Beach Boys” kļuva par vienu no visu laiku komerciāli veiksmīgākajiem grupām, pārdodot vairāk nekā 100 miljonus albumu visā pasaulē, liecina grupas mājaslapā pieejamā informācija. Mūzikas žurnāls “Rolling Stone” grupu ierindoja 12. vietā savā 100 visu laiku izcilāko lielāko izpildītāju sarakstā. Grupas 1966. gada albumu “Pet Sounds” uzskata par vienu no visizcilākajiem un vislielāko ietekmi radījušiem albumiem mūzikas vēsturē, un 2004. gadā to iekļāva ASV Kongresa bibliotēkas Nacionālajā skaņu ierakstu reģistrā kā "kulturāli, vēsturiski vai estētiski nozīmīgu".