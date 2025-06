350 mārciņas par uzlīmēm un ausu aizbāžņiem? Fane šokā par Sabrinas Kārpenteres VIP paketi

Video, kurā fonā skan Sabrinas Kārpenteres dziesmas “Please, please, please” versija zemā balsī – dziesma par to, lai viņas draugs neliek vilties –, situāciju padara vēl ironiskāku. Tajā fane rāda, ka par VIP paketi dāvanā no dziedātājas saņēmusi: mazas uzlīmes zvaigznīšu formā, ausu aizbāžņus, caurspīdīgu saulessarga cepuri ar uzrakstu “Espresso”, miegam paredzētu zīda masku, caurspīdīgu somu, piemiņas biļeti un ielaminētu VIP kartiņu un kakla siksniņu.