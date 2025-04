Skandāli, mīlas trijstūri un negaidīti pārsteigumi – kas ir Sabrinas Kārpenteres mārketinga fenomens

Kas gan var būt drošāka mārketinga stratēģija par skandalozu publicitāti saistībā ar citām slavenībām? Neatkarīgi no tā, vai Sabrinas mārketinga komandai prātā nāca arī citas idejas, viņas vārds arvien biežāk tabloīdos tika manīts kopā ar dažādiem pāriem. Pāru izjaukšana, vīriešu aizvilšana un pasīvi agresīvas dziesmas, kuru vārdos varēja manīt norādes uz konkrētām situācijām, daļēji ir Sabrinas publiskā vizītkarte vēl aizvien. Drāma sākās 2021. gadā, kad jaunā dziedātāja Olīvija Rodrigo savā hitā Driver’s License pieminēja kādu blondīni, potenciāli Sabrinu, savu attiecību izjukšanā. Sabrina atbildi parādā nepalika un publicēja dziesmu Skin, kas atsaucās uz rindiņu no Driver’s License, fanu acīs apstiprinot, ka tieši viņa ir šī noslēpumainā blondīne. Toreiz gan publika nostājās Olīvijas pusē un Sabrinas skandalozais hits izpelnījās nosodījumu un kritiku par vairākus gadus jaunākās Olīvijas nomelnošanu. Interesanti, ka arī četrus gadus vēlāk abas divas dziedātājas ir vienas no populārākajām Z paaudzes māksliniecēm un dala publikas simpātijas.