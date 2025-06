Pasaulslavenās norvēģu grupas "A-ha" solists Mortens Harkets paziņo, ka ir neārstējami slims

“A-ha” tika izveidota Oslo 1982. gadā, to veidoja solists Mortens Harkets, ģitārists Pols Voktors-Savojs un taustiņinstrumentālists Magne Furuholmens, un pazīstama ar daudziem hitiem, tostarp “Take on Me”, “Hunting High and Low”, “The Living Daylights” (izmantota kā tituldziesma tāda paša nosaukuma 1987. gada filmā par Džeimsu Bondu), “Crying in the Rain”, "The Sun Always Shines on T.V.". Kaut gan 2010. gadā tā paziņoja par darbības pārtraukšanu, tā 2015. gadā atkal apvienojās, pēdējo albumu izdodot 2022. gadā.