Džeimss Blants atklāj, ko var nopirkt, ja viena dziesma kļūst par superhitu

Dziesma “You’re Beautiful” ir viena no vispopulārākajām mīlas balādēm aizvadīto 20 gadu laikā. Tomēr tās iedvesma varētu šķist mazliet dīvaina. 2022. gadā Džeimss piedalījās Džona Bišopa šovā un atklāja patiesību par daudzu iemīļotās mīlas dziesmas aizkulisēm – un tā nav tik romantiska, kā daudzi domā. Kad viņu jautāja, kas iedvesmoja sarakstīt dziesmu, viņš atzina: “Tā ir par to, kā es sekoju kāda cita meitenei metro, būdams apreibis.” Džeimss pēc tam jokojot piebilda: “Bet cilvēki to atskaņo savās kāzās, kas ir jauki.”