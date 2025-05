Kvīrs ar unikālu balss tembru - kas īsti ir Eirovīzijas uzvarētājs JJ

Pārstāvēt Austriju Eirovīzijas dziesmu konkursā JJ bijis liels gods un sapņa piepildījums. “Lepojos ar savas mūzikas nonākšanu uz tik lielas skatuves un dalīšanos tajā ar Eiropu un pasauli,” teic JJ izdevumam "The Independent", izskaidrojot arī, par ko ir viņa uzvaras dziesma "Wasted Love" jeb "Izniekotā mīlestība": “Tā ir par emocionālām sekām attiecībās, kas nesanāca, un sāpēm atdot savu sirdi cilvēkam, kurš to īsti nenovērtēja. Tas ir personīgi un godīgi – ar ko, manuprāt, ļoti daudzi var saistīties. Bet runa ir arī par spēka atrašanu tajā ievainojamībā un augšanu no pieredzes.”