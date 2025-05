Končita Vursta par Eirovīzijas uzvarētāju JJ: "Tu esi ikona!"

Konkursā kontrtenors izpildīja dziesmu “Wasted Love” – par savu personīgo pieredzi ar izniekotu neatbildētu mīlestību. Uzstāšanās laikā viņš sēdēja uz stilizēta kuģa, un uz skatuves bija lietas, kuras, kā izpildītājs teica, viņš ir paņēmis līdzi no mājām – tās bija bildes, sega, gultasveļa, grāmatas, kastes, it kā paredzētas, lai sapakotu mantas un izkļūtu no šīs izniekotās mīlestības situācijas.