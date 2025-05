"Es esmu sabiedrības spogulis," Kristians Brekte par cilvēkiem, kuri nesaprot viņa mākslu, un savas dvēseles slēptākajiem nostūriem

Pabeidzu Tēlniecības nodaļu lietišķajos. Zinu visu par metāliem – kā atliet bronzu, metināt, to visu esmu apguvis. Kad gāju mācīties uz akadēmiju, zināju, ka uz tēlniekiem neiešu, to biju jau piecus gadus nomācījies. Nolēmu iet uz scenogrāfiem. Teātrī ir visi mediji – skaņa, trešā dimensija, gleznošana, gaismas, horeogrāfija, aktieri ar visām savām drāmām. Bakalauru un maģistrantūru pabeidzu ar izcilību, saņēmu piedāvājumu kļūt par pasniedzēju un piekritu šai iespējai. Tolaik par algu iesmīkņāju, jo saņēmu tieši tik daudz, cik nopīpēju. Scenogrāfa domāšanu man iemācīja pasniedzējs Andris Freibergs, kas, raugoties no Austrumu filozofijas viedokļa, bija mans Skolotājs. Lietišķajos tāds Skolotājs bija rasēšanas pasniedzēja, kura deviņas reizes lika pārtaisīt vienu rasējumu. Bet es iemīlēju rasēšanu. Viss atkarīgs no pasniedzēja. Piemēram, pamatskolā latviešu valodas skolotāja meta ar krītainu lupatu, bet mūsdienās neko tādu nedrīkst darīt – ne mest ar lupatu, ne raustīt aiz ausīm, ne sist ar lineālu pa pirkstiem. Es tam esmu izgājis cauri un izdzīvojis, mani psiholoģiski tas nav novedis ne pie kādām traumām. Es neesmu iedomīgs, bet gan pašpārliecināts. Zinu, ko vēlos darīt, un vienmēr izvirzu sev mērķus. Man ir viedoklis par lietām, kuras mani interesē. Esmu zinātkārs. Un zinātkāre ir no tā, ka ir bijuši forši pasniedzēji. Man ļoti patīk eksperimentēt, esmu drosmīgs, un to arī cenšos ielikt studentiem – lai viņi nenodarbojas ar pašcenzūru. Sliktākais, kas var būt, tā ir pašcenzūra. Vajag ļaut sev izpausties.