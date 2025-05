Mākslinieki no Somijas, Spānijas, Ukrainas, Polijas un Zviedrijas - programmu izziņo festivāls "Zobens un lemess", kam šogad apaļa jubileja

Ukrainu pārstāvēs Latvijas blekmetāla cienītājiem jau labi zināmā grupa "Khors" ar jaunā albuma "Letters to the Future Self" koncertprogrammu, “death metal” žanra pārstāvji “Orbstruct”, kā arī "Severoth" (šobrīd Polija) – atmosfērisks blekmetāla projekts, kuru dzīvajā izpildījumā Latvijā varēs baudīt pirmo reizi. Tēmas, kas caurvij noskaņām bagāto mūziku, – dzeja, filozofija un Ukrainas daba.