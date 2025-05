“Es nedrīkstēju pateikt nē!” – Diddy bijusī draudzene tiesā sniedz šokējošu liecību

Atbildot uz jautājumiem par to, kāpēc viņa ilgstoši neizbeidza šīs attiecības, Ventura aprakstīja bailes — ne tikai no Kombsa dusmām, bet arī no viņa ietekmes pār viņas karjeru un videomateriāliem, kas fiksējuši “freak-offs” un kurus viņš, iespējams, varētu izmantot šantāžai.

Venturas liecība tiesā turpināsies trešdien, kad paredzēts arī aizstāvības iztaujāšanas posms.