Haoss starp Kandavu un Liepāju. Seriāla "Nelūgtie viesi" noslēdzošās sezonas recenzija

«Nelūgto viesu» trešā sezona vispār atgādina ambiciozu jaunieti, kurš uzvarējis kādā lokālā realitātes šovā un tagad ir gatavs darīt visu, lai nezaudētu iegūto popularitāti. Rodas izjūta, ka mēģinājumos izpatikt skatītājam (lasi – «Nelūgto viesu» uzticīgajam fanam) trešajā sezonā režisors vēl uzkrītošāk ir mēģinājis sastūķēt visu – komēdiju, sadzīvisku drāmu, izaugšanas stāstu, psiholoģisku trilleri un vēl virkni citu žanru. Diemžēl ne ar visu ir izdevies tikt galā. Ja vēlas spraigu detektīvstāstu par bērnu seksuālu izmantošanu, vai patiesi tik daudz laika būtu jāvelta tam, kā galvenais varonis mācās tango vai viņa kolēģis mēģina atkratīties no uzmācīgas pielūdzējas? Sadzīviskās ainiņas nenoliedzami ir amizantas, bet šis tomēr ir krimiķis. Lai gan īsti droša par to es neesmu – izmeklēšanas stāsts ir apaudzis ar tik daudzām blakuslietām, ka brīžiem pat izkrīt no prāta, kādu noziegumu īsti šķetinām. Taisnības labad jānorāda, ka «Tet TV+» platformā seriālam pievienoti ne tikai detektīva, bet arī drāmas un komēdijas žanri, kam skatītāju vajadzētu brīdināt, kas gaidāms.