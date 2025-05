Diona Liepiņa pie mīļotā Ivara Krasta uz pirmizrādi steidz ar puķēm un aktiera mammu

“Izrāde man patika! Galvenā varoņa Parsifala naivums spilgti atspoguļo to tīrību un trauslumu, kas cilvēkā, kamēr pasaule to nav samaitājusi un norūdījusi. Tāds iekšējais bērns jau mīt ikkatrā no mums. Izrāde man ļoti rezonēja arī ar domām par to, ka iekšējs ceļojums un pašattīstība ir svarīgāka par ārēju varonību, kā arī garīgā izaugsme prasa pacietību un kļūdu pieņemšanu. Kopumā - patiesais spēks rodas nevis no varas, bet no iekšējas šķīstības, līdzjūtības un vēlmes izprast citu sāpes. Tā ir garīga iniciācija, kur ceļš uz gudrību ved caur nezināšanu, vilšanos un atklāsmi,” pārdomās par izrādē redzēto ar žurnālu "Kas Jauns" dalījās dziedātāja.