Tālāk vairs nevar - tālāk tikai Antarktīda! Pašmāju slavenības šovā "Četri uz koferiem" nonāk pasaules malā

"Četri uz koferiem" Čīlē ieradās martā, kad dienvidu puslodē sākas rudens. Un, lai arī Čīle ir valsts, kas var lepoties ar vienu no garākajām pludmalēm pasaulē, nopeldēties okeānā bija liels izaicinājums, jo antarktisko straumju dēļ pat vasaras beigās ūdens temperatūra ir ap 15–17 grādiem. Taču tas nebija šķērslis, lai Valters Krauze ceļabiedrus neaizvestu uz Čīles centrālo daļu izbaudīt okeāna burvību. “Viņš noīrēja ļoti autentisku bungalo okeāna krastā, tiesa gan, ja atvēra logu, tad aizmigt bija grūti – tik skaļi pret krastu triecās milzīgie okeāna viļņi! Bet pludmale patiešām bija skaista, tik daudz jūras zvaigžņu līdz šim nebija izdevies redzēt. Taču, ja ir doma doties uz Čīli baudīt jūras peldes, to var atļauties tikai norūdījušies ļaudis. Jā, pludmale ir skaista, plata un smilšaina, bet plunčāties nevelk,” smejas Kristaps, sakot, ka daži no četrotnes tomēr nopeldējušies Klusajā okeānā. Nu, ieskrējuši, apmērcējušies un izskrējuši.