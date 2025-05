Dynoro, Daddy Was A Milkman, rolands če un vēl daudzi citi mākslinieki pievienojas “Summer Sound 2025” festivāla programmai

Jau ir zināms, ka “Summer Sound 2025” divās dienās savus īpaši festivālam gatavotos priekšnesumus un enerģiskos šovus sniegs – zviedru deju mūzikas milži Galantis, hitu meistars no Lielbritānijas Jonas Blue, ukraiņu Go_A ar Dj setu, skaļākie tačku stūmēji Labvēlīgais Tips, ar GAMMA godalgu Gada jaunā māksliniece apbalvotā Emilija, Holandē dzīvojošās latviešu producentes elektroniskās deju mūzikas projekts - Might Delete Later, kaimiņi no Lietuvas - Antikvariniai Kašpirovskio Dantys, Latvijas Hip hop smagsvars Ozols un liriku meistars Finķis, dauzoņas no Nārnijas – Olas, indī burvji Carnival Youth, uzticamu fanu iemīļotais Sudrabu Sirds, roka un patriotisko sirds dziesmu autors - Miks Galvanovskis, leģendas - Pienvedēja Piedzīvojumi, Inokentijs Mārpls, Pirmais Kurss, jaunās paaudzes hip hop pārstāvji galeniex un Wiesulis & sangvn, uzlecošais talants - ivy.?, kā arī kāds īpašs un mazliet slepens pārsteigums - igauņi no Amerikas, kolektīvs RUTA.



Biļetes uz šī gada festivālu “Summer Sound 2025” var iegādāties mājaslapā www.summersound.lv. Tikai līdz 19. maijam par zemāku cenu - divu dienu biļete - 79 EUR, un VIP biļete - 200 EUR. Pieejamas iegādei arī telšu pilsētiņas biļetes un kemperu vietas.