“Šo tūri izplānoja “ChatGPT”” – Keitija Perija turpina zaudēt fanu uzticību

Zem šī videoklipa ir desmitiem tūkstošu komentāru, un lielākā daļa no tiem ir aizvainojoši. Daudzi raksta, ka nesaprot, kā dziesma sasaistās ar redzamo skatu, kāpēc Keitija to ir pieļāvusi, ka tas izskatās pretīgi. Kāds komentē: “Katrs videoklips no Keitijas tūres ir sliktāks par iepriekšējo.” Savukārt lietotāja “Misty” ierakstījusi: “Viņas scenogrāfs viņu ienīst.”