Jaunajai kinozvaigznei Patrikam Švarcenegeram slavenais uzvārds traucē, nevis palīdz

“Es to esmu iemācījies no mammas – apzināties un skaidri nodefinēt, ko man nozīmē panākumi,” viņš piebilda. “Es to pieminu tāpēc, ka... es neuztraucos par to, cik veiksmīgs ir bijis mans tēvs vai mamma. Man rūp tikai tas, kā izveidot savu ceļu un pašam sajusties veiksmīgam. Es nekad nebūšu veiksmīgāks par tēvu viņa izpratnē. Bet savā izpratnē – būšu.”