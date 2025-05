Īstajā dzīvē viņam ir pat divi ieroči! "Nelūgto viesu" zvaigzne Niklāvs Kurpnieks par Tirsu, medībām un dzimtenes mīlestību

Tajā pašā 2014. gadā es vispār domāju galīgi šķērsām. Man likās, ka aktiera profesija ir nevis tik daudz pats darbs, bet gan aplausi, apbrīna un slava! (Smejas.) Bet kādus gadus vēlāk, jā... Un esmu ne tikai iedvesmojies, bet reāli špikojis, skatoties, kā šie cilvēki strādā, un mēģinājis darīt to pašu, domāt līdzīgi. Bieži pieķeru sevi pie domas – ko darītu Toms Veličko, kā to dabūtu gatavu Kārlis Arnolds Avots un ko darītu Kaspars Dumburs? Aktiera profesijā īstenībā tā viens pret viens otru vispār ir neiespējami nokopēt, tāpēc ka tas vienmēr būsi tu, kaut darīsi to, ko dara cits cilvēks. Līdz ar to mēs drīkstam zagt no Viļa Daudziņa, Kaspara Znotiņa, no Andra Keiša un Artūra Skrastiņa! Es runāju par idejām un darba paņēmieniem.