Varenas pārmaiņas! Ģirts Ķesteris divos mēnešos kļuvis atkal slaids

“Esmu atkal pievērsies keto uzturam, kad lielākoties pārtieku no gaļas un dārzeņiem, bet no ēdienkartes pilnībā izslēdzu graudaugu produktus, saku nē saldumiem un arīdzan alkoholiskiem dzērieniem. Tas jāizslēdz galīgi un pavisam. Taču šovakar tāpat jūtu tādu patīkamu reibumu, lai arī dzeru tikai ūdeni. Lieta tāda, ka līdzīgi kā ar bezalkoholisko alu, ko iedzerot smadzenes kaut kādā veidā tiek apmānītas un rodas kaut kas līdzīgs apreibumam, arī turot vīna glāzi rokās un iemalkojot no tās ūdeni, var just, ka galvā ir tāds viegls reibumiņš,” smaidot stāsta Ģirts Ķesteris, piebilstot: “Šobrīd patiesi jūtos brīnišķīgi. Gan esmu labā formā, gan emocionāli jūtos atkal zirgā. Aiz muguras ir tāds kā izsīkuma periods, kurā palaidos, vaļīgāk atlaidu grožus un atļāvos padzīvot tādā režīmā, kad neliedzu sev neko, tostarp arī kādu aliņu un tamlīdzīgi. Bet reizēm arī tā vajag.”