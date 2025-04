Cietumnieks uz skatuves, bandīts TV ekrānā, mīlēts veiksminieks dzīvē. Jocīgais Liepājas zieds Artūrs Irbe

Sākot darbu teātrī, bijis liels stress, atbildība par to, ka esi štatā, arī režisori gandrīz visi jauni, nezināmi. Palīdzējis teātra krusttēvs Viktors Ellers, ar kuru jau iepriekš bijušas labas attiecības, pateicoties abu interesei par auto lietām. Lai arī Viktors tagad ir ārštata aktieris, uz viņu varot paļauties joprojām. Nu jau Artūra kontā ir savs pusotrs desmits lomu, šobrīd aktieris mēģina pie režisora Elmāra Seņkova, kas Liepājā iestudē Artūra Dīča “apjukumu divās daļās” ar nosaukumu "Baltijas teļš". Artūrs izrādē ir viens no deviņdesmito gadu Latvijas jauniešiem, un, jā, stāsts ir arī par Baltijas ceļu. Skatītāji jau novērtējuši Mazās zāles izrādi "Divu siržu zēns", kurā Artūrs atveido no islāma fundamentālistu terora bēgošas afgāņu ģimenes jaunāko atvasi, bet sezonas beigās aktieri gaida darbs pie režisora Valtera Sīļa, kas iestudēs Rasas Bugavičutes-Pēces sarakstīto lugu "Dzīvoklis".