Ukraiņu mūziķis Slava Pitak par Latviju: "Maza valsts, bet ar lielu sirdi!"

Slava ar ģimeni – sievu un mazo dēliņu – Ukrainu atstāja piecus mēnešus pēc Krievijas iebrukuma. “Ilgi domāju, līdz pieņēmu lēmumu, ka tomēr jādodas prom. Man ir “baltā biļete” – esmu atbrīvots no iesaukšanas armijā –, tāpēc varēju legāli pamest Ukrainu. Bet es patiešām ilgi domāju, man bija daudz sarunu ar ģimeni un draugiem par šo tēmu, jo uzskatīju, ka man nav morālu tiesību pamest dzimteni, ka man ir jādodas tā aizstāvēt. Taču izvērtēju prioritātes – tā ir ģimene, sieva un bērns, kuram tad bija četri gadi. Un, kad Odesu sāka apšaudīt arvien vairāk un vairāk... Jā, pirms tam cerējām, ka šis karš ātri beigsies, ka pēc pusgada viss būs cauri, taču sapratām, ka kļūs tikai sliktāk un sliktāk. Un kļuva arī. Mēs dzīvojām Odesas piepilsētā, taču mani vecāki joprojām dzīvo Odesā, netālu no centra. Un tas visā pasaulē zināmais gadījums, kad Krievijas raķete trāpīja dzīvojamā mājā, nogalinot māti ar diviem maziem bērniem, bet viņu tēvs pēc tam devās uz fronti un nesen gāja bojā, notika pavisam netālu no manu vecāku mājas. Savukārt mūsu rajonam tuvumā bija objekts, kuru regulāri bombardēja, dažreiz pat nepaspējām līdz bumbu patvertnei. Jā, es gribēju pasargāt bērnu, tāpēc devos bēgļu gaitās,” skaidro Vjačeslavs.