Leģendārā grupa "Zodiaс" šogad svin iespaidīgu jubileju – aprit 45 gadi!

Trešais instrumentālās mūzikas albums "In memoriam" (1988) veltīts Latvijas kultūrai un

arhitektūrai. Tajā komponists Lūsēns uz īsu brīdi atgriezās pie elektroniskās mūzikas,

savienojot to ar ārtroka stilistiku. 2015. gadā grupa izdeva albumu “Pacific Time”, kurā ietverti mūsdienīgi aranžējumi tēmām no pirmajiem diviem grupas albumiem, kā arī divi jauni skaņdarbi.