"Sudden Lights" mūziķis Andrejs Reinis Zitmanis atklāj, kā notievējis

Atšķirība starp to grupas "Sudden Lights" solistu Andreju, kurš pirms diviem gadiem Latviju pārstāvēja Eirovīzijā, un to Andreju, kas tagad stāv Rīgas Dzintara kora priekšgalā, noteikti ir vairāki kilogrami. Cik daudz – to gan pats Andrejs Reinis nav rēķinājis, jo arī uz svariem nav kāpis. Taču par veselīgāku dzīvesveidu domājis gan, un to – turējies pie diētas, svīdis sporta zālē vai ik vakaru skrējis – viņš arī pirms kārtējās uzstāšanās Rīgas Kinostudijā atklāj žurnālam "Kas Jauns".