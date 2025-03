Demija Mūra sirsnīgi sveic Brūsu Vilisu 70. dzimšanas dienā un dalās retās fotogrāfijās

Skauta Vilisa savukārt publicēja attēlu sēriju ar tēvu un video, kurā viņš viņu skūpsta uz vaiga. "Daudz laimes dzimšanas dienā vislielākajam no visiem laikiem." viņa rakstīja. "Katru dienu es pateicos dieviem, ka 50% no manas DNS nāk no viņa. Mūzika, ko radu, burvība, ko veidoju, un mana maģiskā nerātnība – tas viss ir mana tēva mantojums, kas dzīvo pasaulē."