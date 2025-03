"Es zinu pārāk daudz mūziķu, kuri nomiruši nabadzības dēļ!" Par bezpajumtnieci kļuvušajai popzvaigznei palīdzību piedāvājis bijušais vīrs

Alens uzsāka savu mūzikas karjeru 1992. gadā, kad kopā ar kolēģiem Robertu "Bobby C" Čevisu, viņa brāli Reimondu "Runni Rae" Čevisu un Braientu "Lucious" Vudertu izveidoja grupu "IV Xample". Viņu debijas albums "For Example", kurā bija arī hits "I'd Rather Be Alone", tika pārdots vairāk nekā 500 000 eksemplāru.