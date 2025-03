90. gados slavenas meiteņu grupas dalībniece kļuvusi par bezpajumtnieci

Taču Donas realitāte ir daudz mazāk spoža, un viņa atklāti stāstīja saviem faniem par piedzīvoto:"Ja jūs bijāt kopā ar mani 2020. gadā, es sniedzu kādas 105 000 intervijas un tajā laikā dzīvoju pie vecākiem Lasvegasā. Tas bija lieliski... līdz tas vairs nebija. Es mīlu savu mammu, bet viņa kļuva ļoti dusmīga un izgāza daudz no šīm dusmām uz mani. Es biju viņas mērķis visu laiku, un es domāju: "Es to nevaru izturēt. " Es viņu pārāk cienu, lai to pieņemtu. Es to nesapratu toreiz, un nesaprotu arī tagad. Tas mani sāpināja," atzina Robinsona.