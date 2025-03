Rīga gatavojas roka leģendām – “Scorpions”, īpašais viesis - Miks Galvanovskis

Leģendārajiem “Scorpions” ir iegūta nemainīga slava un tie ir pazīstami visā pasaulē. Visu paaudžu rokmūzikas fani ir izauguši, klausoties “Scorpions” slavenākās balādes un hitus “Wind of Change”, “Rock You Like a Hurricane”, “Still Loving You”, “Send Me an Angel”, “Big City Nights” un daudzus citus nemirstīgus skaņdarbus.