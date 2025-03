Līdz otrajam "Oskaram" mazliet pietrūka: Zilbaloža "Straume" piekāpjas Brazīlijas filmai "I’m Still Here" kategorijā "Labākā ārvalstu filma"

Kategorijā "Labākā ārvalstu filma" bija nominētas arī filma "The Girl with the Needle" ("Meitene ar adatu") no Dānijas, Vācijas filma "The Seed of the Sacred Fig" ("Svētās vīģes sēkla") un franču režisora Žaka Odijāra muzikālā kriminālfilma "Emilia Perez" ("Emīlija Peresa"), kas dominēja "Oskara" balvu nominācijās.