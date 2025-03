Vai tā bija pašnāvība? Eksperts par Džīna Hekmena un viņa sievas nāvi

Džils, kurš norādīja, ka iepriekš ir saskāries ar līdzīgiem gadījumiem, izskaidroja, ka pāri, kuri izdara pašnāvību kopā, parasti ir “kopā gultā.” Tomēr policija ziņojusi, ka Hekmens gulēja priekšnamā pie virtuves, un blakus mētājās viņa brilles un spieķis. Viņa sieva gulēja uz sāna vannas istabā, blakus uz skapīša bija atvērta zāļu pudelīte, un tabletes bija izbirušas. Vannas istabas skapī netālu no viņas ķermeņa atrada arī mirušu vācu aitu suni — vienu no trim pāra suņiem, pārējie divi bija dzīvi; vienu atrada netālu no Arakavas ķermeņa, otrs skraidīja ārā. “Fakts, ka viņi tika atrasti dažādās vietās, man liek domāt, ka pašnāvība ir mazāk ticams iemesls,” turpināja Džils.