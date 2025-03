Pagātnes vajātie. Seriāla "Disclaimer" recenzija...

Par spīti seriāla vidusdaļas problēmām un pāris sižeta pavērsieniem, kam līdz galam grūti noticēt, jāatzīst, ka pie mums ir nonācis viens no 2024. gada labākajiem seriāliem. «Apple TV+» miniseriālu bez atrunām par obligātu skatāmvielu gribētu uzdot katram seriālu cienītājam un kino mīļotājam. «Atruna» ir ne tikai intrigām pilna, bet ļauj seriālu uzlūkot un par to aizdomāties no daudziem aspektiem. Par «Atrunu» ļoti interesanti ir domāt kā par ģimenes psiholoģisko portretu, kas šķetina tēmu par varas attiecībām starp māti un tēvu bērna priekšā. Ģimenes ekrānā šajā stāstā ir divas, bet tās savā attiecību dinamikā ir vairāk līdzīgas, nekā seriāla ievadā varētu šķist. Tādējādi fonā pagātnes noslēpumiem seriāla autori neuzkrītoši un neatslābstoši runā par šo tēmu, izgaismojot aspektus, kā varas attiecības ģimenē atstāj iespaidu citam uz citu.