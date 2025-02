VIDEO: Diāna Zande ar savām akrobātikas prasmēm šokē Indonēzijas ceļojuma biedrus

“Viņa to izdarīja tik straujā tempā! Vienkārši - kas notiek, what the fu*k? Un tad viņa to dara vēlreiz!” šokēts ir Ojārs Rubenis. “Šķiet, ka es to mācēju jau piecu gadu vecumā. Es ļoti, ļoti daudz ko māku no akrobātikas, es gan daudz ko vairs nevaru, bet ritentiņš man joprojām ir elegants,” pārliecināta ir Zande.