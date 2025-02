"Spriedze tikai pieaug!" Gints Zilbalodis atklāj sajūtas pirms "Oskara" ceremonijas

Nomināciju izziņošanas brīdī viņš publicēja video, kurā glāsta savu suni, kas palīdzējis viņam nomierināties. Lai gan viņš skatījās visu tiešraidi, spriedzes dēļ viņam nācās to pārskatīt vēlreiz, lai saprastu, kas vēl ir nominēts: "Bija labi, ka suns bija blakus, jo, protams, tas bija ļoti nervozs brīdis. Viss notika kā miglā – es skatījos visus paziņojumus, bet īsti nepievērsu tiem uzmanību. Man nācās skatīties vēlreiz, lai saprastu, kas vēl ir nominēts. Tas bija ļoti intensīvi – visu dienu nespēju neko darīt, tikai staigāju apkārt un centos nomierināties un sagatavoties nomināciju izziņošanai. Tad pēkšņi – it kā mans telefons eksplodēja no ziņām! Es visu dienu atbildēju uz apsveikumiem. Mēs Latvijā svinējām kopā ar komandu, kas bija patiešām lieliski, jo daļu no viņiem nebiju saticis jau ilgu laiku."