Režisors Māris Martinsons: "Latvieši ir izcili jaudīga tauta. Nekāda kalpa gēna!"

Pirmais, kas nāk prātā, ir kadrs no filmas par Žannu d’Arku, kur sārtā sadedzina aktrisi Innu Čurikovu. Biju mazs bērns, vecāki skatījās televizoru, es šos kadrus ieraudzīju no blakusistabas un biju šokā. Mana omīte Ludmila Martinsone strādāja kinostudijā, uz turieni bieži braucu, mani ņēma līdzi arī uz filmēšanām. Mums mājās bija multene par kaķi un suni – padomju versija par Tomu un Džeriju, ko ar astoņu milimetru projektoru noskatījos reizes trīssimt. Nevaru to nosaukt par iedvesmojošu pieredzi, un nav tādas vienas filmas, kas būtu aizrāvusi bērnībā. Jaunībā jau izveidojās režisoru trijnieks: Tarkovskis, Fellīni, Antonioni – manas autoritātes kino. No Andreja Tarkovska pirmo redzēju Spoguli, tad Andreju Rubļovu, protams, Solaris un Stalkers – kaut kas neticami fascinējošs ar lēno kameras kustību, aktiera acis, kurās iegrimsti. Mans onkulis, zinātnieks, strādāja Maskavā un tika uz Stalkera slēgto pirmizrādi. Apvaicājos – nu, kā patika filma? “Es nesaprotu, ko jūs tur esat atraduši! Divas stundas cilvēki staigā pa izgāztuvi un meklē laimi…” Patika Fellīni krāsainība, košie varoņi, bet nevaru teikt, ka filmas manī radīja pastiprinātu vēlēšanos pašam veidot kino.