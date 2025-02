Septiņas uzvaras un divi vairākkārtēji uzvarētāji – kuras valstis ir "Eirovīzijas” čempiones?

Interesanti, ka vienīgie mākslinieki, kuri konkursā uzvarējuši vairāk nekā vienu reizi, ir Džonijs Logans no Īrijas (1980. un 1987. gadā ar dziesmām "What's Another Year" un "Hold Me Now") un Lorīna no Zviedrijas (2012. un 2023. gadā ar "Euphoria" un "Tattoo"). Abi šie hiti kļuva par straumēšanas favorītiem un tieši "Euphoria" tiek uzskatīta par vienu no visu laiku veiksmīgākajām "Eirovīzijas" dziesmām.