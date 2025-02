Sonora Vaice 55 gados kļūst par studenti un tagad ir vienā augstskolā ar meitu un dēlu

Sonora atzīst, ka pirmais mācību pusgads viņai aizritējis lielā aizrautībā. “Jādara tas, kas patīk, jo tad ir vēlme savu darbu darīt un savu jomu apgūt no visām pusēm. Studijas lieliski paplašina redzesloku. Man patīk Kultūras akadēmijā! Attieksme no visām pusēm ir ļoti draudzīga. Interesanti, ka liela daļa pedagogu ir jaunāki par mani. Taču gadu starpība mums nav šķērslis brīnišķīgai savstarpējai sapratnei. Atrodoties starp jaunajiem un atkal atsākot mācību procesu pati, šķiet, jūtos kļuvusi jaunāka. Man vispār nav sajūtas, ka es būtu veca. Visvairāk to “vecuma lietu” pārdzīvoju, kad man palika 40. Tad likās – ārprāts, dzīve beigusies! Pie 50 man vispār nebija nekādu emociju, jo sapratu, ka ir ļoti daudzi tāda paša vecuma kā es un dzīve turpinās! Tik labi kā šobrīd, šķiet, īstenībā nekad iepriekš neesmu jutusies. Patīk, ka man ir mana pieredze, vairāk informācijas un saprašanas par daudzām būtiskām lietām, līdz ar to man ir skaidrāka pasaules uztvere. Gan caur dziedāšanu, gan iepriekš apgūto psiholoģiju, gan caur režiju, ko mācos pašlaik, un caur dzīvi vispār. Jā, man tiešām tagad ir labi, es negribētu laiku griezt atpakaļ,” atklāta ir operdīva.