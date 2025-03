Ar meliem tracina sekotājus jeb Kā mānās pašmāju sociālo mediju satura veidotāji

Rusifikācija Latvijā gan jau sen pierādīta, spēlējoties ne ar sentimentālām atmiņām, bet balstoties uz faktiem. Piemēram, par Latvijas 20. gadsimta rusifikāciju stāsta LTV dokumentālais vēstures cikls "Atslēgas". Tātad latviešu īpatsvars 1935. gadā Latvijā bija 76 procenti, bet 1989. gadā – vien 52 procenti. Rīga cieta vairāk, proti, 1935. gadā deviņi procenti no iedzīvotāju īpatsvara galvaspilsētā bija krievi jeb 34 656, bet jau 1989. gadā – 47,3 procenti jeb 430 555. Dokumentālajā filmā arī paskaidro, ka tik lielām izmaiņām bija niecīgs sakars ar dabisko dzimstību, pamatā tā bija mākslīgi izraisīta migrācija no citām republikām. Divas lielākās nozares, no kurām nāca krievi, bija Latvijas militarizācija un industrializācija.