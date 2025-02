Noslēdzies dziedātājas Dionas Liepiņas un aktiera Ivara Krasta mīlas stāsts

“Paradīze manā izpratnē ir tās eiforijas piepildītās emocijas un sajūtas, ko spēj sniegt kāds tuvs cilvēks, tomēr tas reizēm ir teju kā cilvēces paradokss – sākam novērtēt iegūto tikai tad, kad tas vairs nav klātesošs. Nereti tikai pēc attiecību beigām ir iespējams saprast, cik ļoti tās ikdienas steigā netika novērtētas. Dziesma ir par ilgām, atmiņām un cīņu starp vēlmi aizmirst un nespēju to izdarīt. Tā arī atklāj, cik grūti ir pilnībā atbrīvoties no šīm sajūtām, jo tās paliek kā neatņemama daļa no cilvēka iekšējās pasaules,” tā Diona.