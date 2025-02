“Supernovas” skatītāju favorīts The Ludvig: šīs nav beigas, šis ir tikai sākums

“Reizēm skaļākās balsis nāk no cilvēkiem, bet gala lēmums tiek pieņemts citur. Mēs atdevām savas sirdis uz skatuves, un jūs mums pretī devāt savējās – to nekādi vērtējumi nespēj mainīt. Mūzika ir par saikni, enerģiju un patiesību, un šajā ziņā mēs esam uzvarējuši vissvarīgākajā veidā. Šīs nav beigas, šis ir tikai sākums,” ir pārliecināts The Ludvig.