VIDEO: ar plakātu bruņojušies klimata aktīvisti Londonā apturējuši Sigurnijas Vīveres uzstāšanos

Aktīvisti uzkāpa uz skatuves izrādes vidū, un sākotnēji skatītāji nespēja izprast, vai viņu uznāciens nav daļa no teātra izrādes. Kad viens no aktīvistiem gaisā izšāva konfeti lielgabalu, izrādes aktieri, tai skaitā Sigurnija Vīvere, kas tobrīd sēdēja uz krēsta, no skatuves tika novesti un skaļrunī atskanēja paziņojums: "Dāmas un kungi, mēs atvainojamies, bet izrāde būs jāpārtrauc". Otrdien Lielbritānijas varasiestādes ziņoja, ka saistībā ar notikušo aizturēta 42 gadus veca sieviete un 60 gadus vecs vīrietis.