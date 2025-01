Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” laureātus noteiks starptautiska žūrija

No Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” nominantu paziņošanas līdz apbalvošanas ceremonijai nominantu darbus vērtē pieci žūrijas dalībnieki. Zane Balčus ir pētniece, kuratore un kino kritiķe, "Fipresci" Latvijas nodaļas un Latvijas Kinematogrāfistu savienības valdes locekle, pētniece Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūtā un pēcdoktorantūras pētniece Viļņas Universitātē. Kopš 2019. gada Balčus ir Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma vadītāja. Vadījusi LKA Rīgas Kino muzeju (2014–2019), pirms tam bijusi muzejā kuratore (2010–2014), kā arī veidojusi starptautiskā kino foruma “Arsenāls” programmas (2002–2005), ir vairāku Latvijas kino veltītu grāmatu līdzautore. No 2019. līdz 2021. gadam bijusi Latvijas korespondente kinoindustrijas portālā "Filmneweurope.com". Kā "Fipresci" žūrijas pārstāve piedalījusies Starptautiskajā Amsterdamas dokumentālo filmu festivālā (2019), “goEast” festivāla starptautiskās žūrijas dalībniece (2020), “Nordisk Panorama” galvenās konkursa programmas žūrijas dalībniece (2021) u. c. Balčus ieguvusi zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā (2022).