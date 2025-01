Jau šodien "Zelta mikrofons 2025" ceremonija - mūziķi, albumi un skaņdarbi, kas pretendē uz balvām

"No Rajona līdz Arēnai” – Ozols, Latvijas Radio bigbends, Riga Gospel Choir, Toms Poišs, Rūdolfs Daņilēvičs, Kaspars Vizulis, Ritvars Garoza, Dj Pm to Am, Artis Orubs, Prusax, rolands če, xantikvariāts, Hotte, Steps, Edavārdi, Dons, Gustavo un citi viesmākslinieki

"TESA MAN” – TESA

"Ērģelnieces Ivetas Apkalnas solokoncerts Rīgas Domā” – Iveta Apkalna, Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, diriģents Māris Sirmais

"Astro’n’out. Arēna Rīga” – Astro’n’out

"Kinoteātra “Splendid Palace” 100 gadu svinību pasākums” – Komponists un taustiņinstrumenti Kārlis Lācis, soliste Aija Vitoliņa, saksofonists Māris Jēkabsons, akordeonists Artūrs Noviks, ģitārists Rihards Goba, sitaminstrumentālists Artis Orubs, perkusionists Ainis Zavackis, konferansjē Rūdolfs Apse.