"Straume" kļūst par pirmo Latvijas filmu, kas nominēta BAFTA balvai

Balvām, ko piešķir BAFTA (British Academy of Film and Televizion Arts), svarīgākā misija ir "izcelt un novērtēt ekrāna mākslas kvalitātes un radošu izcilību gan kino, gan televīzijā”, balvu ceremoniju papildina izglītojošu un talantus stimulējošu pasākumu programma visa gada garumā. BAFTA balvas tiek pasniegtas jau kopš 1949. gada, šogad vērtēšanā tika izskatītas 235 filmas no visas pasaules, no tām 80 tika atlasītas „garajiem sarakstiem” 25 kategorijās.