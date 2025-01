FOTO: Biogrāfiskā filma par pilnīgi nezināmo Bobu Dilanu

“Es domājupar Pītu un Bobu kā par Gendalfu un Frodo no grāmatas “Gredzenu pavēlnieks”, stāsta aktieris Edvards Nortons, kurš filmā “Bobs Dilans: Pilnīgi nezināms” atveido Dilana laikabiedru un draugu, mūziķi Pītu Sīgeru, “Pīts Sīgers bija Gendalfs veselai grupai cilvēku, viņš bija kā tā laika druīds. Viņš bija no citas paaudzes un viņam bija dziļa saistība ar pagātni un viņam bija liela autoritāte pārējo vidū. Viņš nebija draugs tā vārda parastajā izpratnē, viņš drīzāk bija orākuls. Viņš saskatīja Bobā Dilanā to cilvēku, kurš varētu turpināt iesākto. Pīts Sīgers saprata, ka Bobs Dilans ir nācis, lai kļūtu par savas paaudzes balsi – epizodē, kad Pīts vēro Boba uzstāšanos un smaida, viņš redz, ka tas viss, ko viņa paaudze ir ar grūtībām centusies radīt daudzus gadus, šobrīd uzplaukst ar jaunu spēku. Bija skaidrs, ka viņu mūzika izmainīs pasauli.”