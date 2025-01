"Zelta globusa" ieguvējs Gints Zilbalodis negrib kļūt par “kaķu filmu režisoru"

Vaicāts, cik daudz konteksta par "Straumi” viņš vēlas sniegt auditorijai, un cik daudz atstāt neaizskaidrotu, Zilbalodis norādīja: "Svarīgākais bija izskaidrot un definēt attiecības starp personāžiem viņu ceļojumā, pārvarot šķēršļus. Man galvenais uzdevums bija stāstu izstāstīt no kaķa skatupunkta, un kaķis nezina, kur cilvēki ir palikuši, no kurienes nāk plūdi vai kas ir uzbūvējis visas šīs vietas. Tādēļ bija svarīgi neatbildēt uz šiem jautājumiem, lai radītu iesaistes sajūtu filmā, kas stāstīta no kaķa skatpunkta. Mēs centāmies izslēgt visu, kas nebija būtisks stāstam. Mēs nevēlējāmies tērēt laiku ekspozīcijai, kas, manā skatījumā, nav interesanta. Šajā filmā pasaules veidošana bija patiesi atkarīga no tēliem. Es sāku ar ceļojumu un personāžu emocijām un pēc tam veidoju pasauli ap tiem. [..] Mūsu personāži sākās kā arhetipi tam, ko mēs domājam par kaķi vai suni. Kaķis ir īgns, spītīgs un dara visu savā veidā. Suns ir draudzīgs un dzīvespriecīgs. Mēs sākam ar šiem arhetipiem, bet pēc tam tos pakāpeniski pārkāpjam, ļaujot personāžiem rīkoties pārsteidzoši un neparedzami. Es domāju, ka tas padara personāžus interesantus, ja tajos ir kāds pretrunīgums.”