Andželīna Džolija, Timotijs Šalamē un Selēna Gomesa. "Straumes” producents Matīss Kaža stāsta par uzmanību no Holivudas zvaigznēm

Producents uzsver, ka sarunas un atbalsts no kino slavenībām ir ļoti būtisks, lai “Straume” varētu kandidēt uz ASV Kinoakadēmijas balvu: “Ir maksimāli daudz kino akadēmijas biedru noskatās šo filmu un pievērš tai uzmanību. Skaidrs, ka Disnejam un “Dreamworks” ir daudz vieglāk to panākt, tāpēc, ka viņiem ir 100 miljonu dolāru mārketinga budžeta, bet mūsu filmai ne tuvu, tāpēc mums ir svarīgs šis atbalsts no slavenībām un influenceriem.”