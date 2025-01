"Māmiņu kluba" vadītāja Dita Grauda mīļoto atradusi pēc socionikas tipa

Pie Evijas Dita vispirms noskaidrojusi savu socionikas tipu – vienu no pavisam 16. “Tikšanās laikā viņa mani intervēja, vēroja un klausījās, pētīja manu valodu, semantiku, žestus. Mani ļoti interesēja, kas tad ar mani nav kārtībā un kas sevī ir jāmaina, jo man izirst vienas, otras un trešās attiecības. Eksperte teica, ka man nekas nav jāmaina, vien jāsatiek manai psihei atbilstošs socionikas tips, kas ir kaut kādā ziņā pretējs man, bet ar kopīgu iezīmi – vai nu mēs esam iracionāli, vai racionāli. Piemēram, ja satiekas racionāls ar iracionālo, tad racionālais to iracionālo ilgstoši nespēj izturēt. Sākumā iepazīstoties liekas super, bet paiet divi trīs gadi un tu skaties uz to otru cilvēku ar lielām acīm un domā, kur pazuda mīlestība. Bet jau pašā saknē bija nepareizie cilvēki sanākuši kopā! Iezīmes – līdzīgi kā acu krāsa un kaulu uzbūve – nemainās. Tu vari iet uz terapijām un augt kā personība, bet iezīmes nemainās.”