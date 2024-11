FOTO: pirmizrādi piedzīvo dokumentālā filma “Nord Express”

“"Rail Baltica" no simboliska celtniecības projekta kļuva par tēmu filmai, kas sniedzas tālāk par Latvijas skatītāju redzes loku, tāpēc Vācijas, Igaunijas un Polijas iesaistīšanās mūsu filmas veidošanā, paralēli notiekošie ģeopolitiskie satricinājumi ļāva ieraudzīt to, kas filmas sākotnējā izpētē likās apslēpts. Filma ir stāsts, ko un kā Latvijas vidusmēra cilvēks var saprast par to, kas notika un notiek ar “Rail Baltica” būvniecību, kādas politiskās intereses šī gadsimta projekta celtniecības projekts skar“, tā filmas producents Gints Grūbe.