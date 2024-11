Viktorija Bekhema, kura 25 gadus ēd vienu un to pašu, atklāj ekstrēmās diētas patieso iemeslu

Kā izrādās, šādai stingrai diētai ir diezgan objektīvs iemesls. Jau kopš "Spice Girls" laikiem Viktorija cīnās ar akni, bet atteikšanās no kaitīgiem un alergēniem produktiem stipri viņai tajā palīdz. "Tieši savas ādas dēļ es sāku ļoti uzmanīgi izturēties pret to, ko ēdu," viņa stāsta izdevumam "The Telegraph".