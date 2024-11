"Beidziet ākstīties!" mūziķis Jānis Bukums asi komentē imigrantu lomu Latvijas ekonomikā

"No sākuma vajag apzināt – no kurienes, kas un cik daudz viņu pie mums ir, vajag konstatēt problēmu, bet neviens neko nedara! Atcerieties! 2027. gadā būs ziepes, jo jebkura etniskā grupa, kura noteiktā areālā sasniedz 3000 un plus cilvēku, kļūst pašpietiekama. Viņiem ir savs reliģiskais līderis un visas pārējās lietas. Nebūs nekādas integrācijas, nekādas valodas mācīšanās! To zina jebkurš cilvēks, kurš ir izbraucis uz ārzemēm," sacīja Bukums.